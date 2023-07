Nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci z Koszalina ruszyli za nim w pościg OPRAC.: Mariusz Rodziewicz

Policjanci z Koszalina podczas pełnienia służby chcieli zatrzymać kierowcę toyoty archiwum

24-letniemu piratowi drogowemu, który nie zatrzymał się do kontroli i zmusił policjantów do pościgu, teraz może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności i 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.