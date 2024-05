Niebezpiecznie na małej obwodnicy Szczecinka [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w sobotnie (11 maja) popołudnie na małej obwodnicy Szczecinka. Na wysokości osiedla domków szeregowych kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na przeciwległy pas ruchu, pobocze i ciąg pieszo-jezdny kosząc po drodze znak drogowy i latarnię. Samochód zatrzymał się na ścieżce.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, szkody ograniczyły się do zniszczonej infrastruktury drogowej i uszkodzonego auta. Ale mieszkańcy pobliskiego osiedla zwracają uwagę, że mała obwodnica i ruch na niej stwarza duże zagrożenie. - Większość aut jedzie tu bardzo szybko, a my od dawna postulujemy ograniczenie prędkości i zrobienie przejścia dla pieszych - mówi jedna z mieszkanek. - Proszę sobie wyobrazić, co by się dzisiaj stało, gdyby z naprzeciwka jechał inny samochód lub ktoś byłby na ścieżce obok.

