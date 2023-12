Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Co można było kupić przed świętami? [zdjęcia]

W tę niedzielę, jak zwykle, na stoiskach można znaleźć niemal wszystko: od płodów rolnych i innych produktów spożywczych, przez chemię gospodarstwa domowego i odzież, aż po wyposażenie mieszkań. Na terenach podożynkowych stoją stoiska oferujące owoce, warzywa, jajka, ryby, wędliny i mięso, a także kasze, ryże, orzechy i inne produkty sypkie.

Jeśli potrzebujesz nowej garderoby, na giełdzie znajdziesz stoiska z odzieżą - od kurtki, spodni i swetrów, przez bluzy, koszulki i sukienki, aż po garnitury, skarpety i bieliznę. Oczywiście oferta na tych stoiskach dostosowana jest do danej pory roku.

Nie zabraknie też chemii gospodarczej, takiej jak proszki i płyny do prania, mydła, pasty do zębów, kremy i inne kosmetyki. Dla dzieci również znajdzie się coś ciekawego, np. stoiska z zabawkami, książeczkami, grami i puzzlami. Chcesz kupić stół i krzesła? A może wersalkę, czy fotele? Nie ma problemu. To także znajdziesz na koszalińskiej giełdzie. Podobnie jak pralki, czy lodówki.

Dużym powodzeniem cieszy się też pchli targ, na którym najczęściej za nieduże pieniądze można znaleźć różne bibeloty do domu.