Niedzielna giełda w Koszalinie. Po deszczu czas na handel. Sprawdź, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Mariusz Rodziewicz

Choć nad ranem w Koszalinie jeszcze padał deszcz, to przed godz. 8 zaczęło się rozpogadzać. Na to czekali sprzedawcy, którzy co niedziela wystawiają swoje towary na terenach podożynkowych. Co można kupić na giełdzie? Sprawdź na naszych zdjęciach.