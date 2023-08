Niedzielna giełda w Koszalinie. Stoiska są pełne różnych towarów [ZDJĘCIA]

Choć w niedzielę rano padał deszcz, to dość szybko rozpogodziło się I wystawcy, którzy przyjechali na tereny podożynkowe zaczęli rozstawiać swoje stragany. W tę niedzielę na koszalińskiej giełdzie wyraźnie czuć już zbliżający się rok szkolny. Na wielu straganach pojawiły się przybory szkolne, m.in. Kredki, długopisy, ołówki, plasteliny, farby, a także plecaki I tornistry. To jednak tylko niewielki wycinek tego, co można tu kupić.