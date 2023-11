Niedzielna kąpiel morsów w Mielnie. Chętnych nie brakowało! [ZDJĘCIA]

Nawet gdyby było zimno i wietrzenie oraz sypało śniegiem, to miłośnicy zimowych kąpieli i tak punktualnie o godz. 12 wskoczyliby w Mielnie do zimnego Bałtyku. Robią to od lat.

Zrobili to i dziś. Spora grupa morsów - czyli miłośników kąpieli w zimnych wodach nie tylko Bałtyku - wskoczyła więc w samo południe do morza przy głównym wejściu na mielenska plażę. To ekipa z Koszalina, Mielna i okolic.

Pogoda dziś , inaczej niż w sobotę, dopisuje. Jest blisko 5 stopni Celsjusza powyżej zera, woda w morzu ma też około 5 stopni.

Na niebie są spore przejaśnienia. Prognozy pogody na poniedziałek przewidują wciąż dodatnie temperatury powietrza i raczej bezdeszczowe dni aż do środy.