Niedzielna kąpiel morsów w Mielnie. Chłód nie jest im straszny! [ZDJĘCIA]

W niedzielę w samo południe do wody weszło około 40 osób. - Nie ma fal, to dobrze - komentowali stan morza pierwsi wskakujący do wody. Ta miała około 3 stopnie Celsjusza, ale rzeczywiście morze było płaskie jak lodowisko…

Kąpała się grupa pań i panów z Koszalina i regionu, także morsy z Mielna.

W przyszłym tygodniu czeka nas odwilż. Zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia temperatura będzie dodatnia, sięgająca nawet 5 stopni Celsjusza.