Nielegalna akcja w Koszalinie: O tym, jak pomnik generała Andersa zastąpił generała Świerczewskiego

Wiosną tamtego roku przy jednym z koszalińskich pomników zaczynają krzątać się trzej mężczyźni. Szybko zabierają się za jego demontaż i zdjęcie tablicy z informacją o postaci uwiecznionej w kamieniu. Pomnik był dobrze znany koszalinianom, upamiętniał jedną z ikon komunistycznej mitologii, generała Karola Świerczewskiego, ps. „Walter”. Wcześniej jego imieniem nazwano też deptak prowadzący z miasta do dworca PKP i właśnie przy nim w latach 70. postawiono niewielką, wykonaną z brązu podobiznę generalskiej głowy. Świerczewski „stał” przy deptaku przez kolejne dwie dekady.

Nikt nie niepokoi mężczyzn demontujących pomnik, ich praca nie wzbudza sensacji. Nikt nie zawiadamia żadnych służb nawet wówczas, gdy robotnicy zdejmują głowę generała Świerczewskiego, pakują ją do bagażnika zaparkowanego w pobliżu samochodu i odjeżdżają. Podobnie dzieje się dzień później, gdy ci sami mężczyźni pojawiają się przy pomniku po raz kolejny, by zamontować w pustej wnęce inną generalską głowę. Należała ona do Władysława Andersa. Napis poświęcony Andersowi wykuty został w miejscu dawnej płyty, a wykonano go jeszcze przed wyjęciem głowy Świerczewskiego.