Niepokój o tężec. Brakuje szczepionek i nasza odporność na tę chorobę znacznie spadła

Pan Piotr, 48-letni koszalinianin, został ugryziony przez psa. Ugryzienie było głębokie, psi kieł dotarł aż do kości. Lekarz zalecił więc szczepienie przeciwtężcowe, bo ostatnie mężczyzna miał jakieś 40 lat temu. Z receptą musiał pojechać do Kołobrzegu. - Tylko tam, w aptece na ulicy Młyńskiej, mieli jeszcze jedną ampułkę szczepionki. Drugą mieli w Białogardzie w aptece na placu Wolności, a kolejną dopiero w Goleniowie. Tę kołobrzeską wykupiłem, tak że tam proszę już raczej nie jechać - radzi Czytelnik. Szczepionka kosztowała go 60 złotych.

Dzwonimy do Instytutu Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed w Krakowie. To polska spółka akcyjna, producent jedynego dopuszczonego do obrotu specyfiku przeciwtężcowego o nazwie Tetana. Tam słyszymy, że szczepionka jest już w fazie produkcji i będzie dostępna w pierwszej dekadzie września. Dlaczego jej teraz zabrakło? - Złożyło się na to kilka czynników, m. in. ten, że wzrosło zapotrzebowanie na szczepionkę przeciwtężcową na świecie - odpowiada nasza rozmówczyni z Biomedu.