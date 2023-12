Nieustannie udoskonalamy naszą ofertę kształcenia [ROZMOWA]

Rozmowa z dr hab. Danutą Zawadzką, prof. PK i rektor Politechniki Koszalińskiej.

Mija kolejne 12 miesięcy pod Pani przewodnictwem na uczelni. Dało się odczuć popandemiczne wytchnienie? Czy uczelnia wciąż mierzy się z konsekwencjami wybuchu pandemii?

Zdecydowanie odczuwamy popandemiczne wytchnienie. Szczególnie widać to w aktywności studenckiej, działalności samorządu studenckiego, czy kół naukowych. Zaangażowanie studentek i studentów jest ogromne. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy zajęcia w kontakcie i badania możemy realizować na miejscu, w laboratoriach. Pod względem kształcenia czas pandemii był niezwykle wymagający. Uczelnia musiała wykazać się wielką elastycznością, przechodząc na kształcenie zdalne lub hybrydowe. Dostosowanie się do sytuacji wymagało wiele aktywności, stworzenia adekwatnych regulacji wewnętrznych, podjęcia decyzji dotyczących odpowiedniego oprogramowania, zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć, które musiały odbyć się w kontakcie. Wiele z tych rozwiązań zostało z nami do tej pory, jak np. możliwość realizowania części kursów w formie kształcenia na odległość. W odniesieniu do procesów badawczych, pandemia znacząco je zakłóciła, zwłaszcza w tych obszarach, które wymagają dostępu do laboratoriów. Wpłynęło to na opóźnienie realizacji niektórych badań, przesunięcie w czasie publikacji ich wyników. Szczególnie dotkliwe okazało się to dla doktorantów, którzy mają określony ramy czasowe na przygotowanie rozpraw doktorskich. Szczęśliwie wróciliśmy do aktywności w uczelni, ale bogatsi o nowe doświadczenie, i trzeba to dodać, również możliwości.

Czy wojna na Ukrainie, a tym samym obecność studentów z tego kraju w Koszalinie, wpływa na organizację zajęć, także pod kątem językowym?

Politechnika Koszalińska błyskawicznie zareagowała na wybuch wojny w Ukrainie. Od początku włączyliśmy się w liczne akcje charytatywne, a także, we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, uruchomiliśmy specjalną ścieżkę dla studentów z Ukrainy, aby mogli kontynuować studia na naszej uczelni. W mijającym roku włączyliśmy naszych partnerów z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu w działania EU4Dual Uniwersytetu Europejskiego, który współtworzy nasza uczelnia.

Z czego jest Pani szczególnie dumna, jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe na uczelni w ostatnim roku?

Rozpoczął swoje funkcjonowanie EU4Dual jesteśmy jednym z 50 uniwersytetów europejskich w UE i jedną z 21 polskich uczelni biorących udział w tych prestiżowych sojuszach. Ponadto naukowcy Politechniki Koszalińskiej realizowali prawie 20 projektów badawczych finansowanych z różnych źródeł o rocznym budżecie ponad 2 mln. Zostaliśmy również partnerem w projekcie Horyzont Europa. Następuje ciągły rozwój kadry: kilkanaście osób uzyskało stopnie doktora, doktora habilitowanego. Jesteśmy bardzo aktywni w tym obszarze.

Z czego jest Pani szczególnie zadowolona, jeśli chodzi o organizację życia na uczelni (infrastruktura, inwestycje - zarówno te zrealizowane, te w fazie realizacji i te planowane).

W uczelni jednocześnie wiele się dzieje. W obszarze studenckim, jak już wspomniałam wcześniej buduje postawa studentek i studentów, ich zaangażowanie, chęć współpracy i współdziałania. Jestem bardzo dumna z rozwoju Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia. To tutaj trenuje grupa teatralna "Pod kreską" i grupa wokalna "V-pack". Nasz Akademicki Klub Tańca zdobywa trofea w konkursach międzynarodowych, podobnie jak Chór Politechniki Koszalińskiej "Canzona". Dla mnie osobiście to powód do dumy i radości. Chcę, żeby uczelnia była miejscem odkrywania talentów i realizacji ambicji naszej społeczności akademickiej, a także osób i instytucji współpracujących z Politechniką. W obszarze kształcenia, bardzo dużo wysiłku wkładamy w budowanie kompetencji praktycznych, przy współpracy z pracodawcami. Ważne są dla nas akredytacje, zarówno Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i europejskie. Dwa kierunki Mechanika i budowa maszyn oraz Energetyka uzyskały akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, co jest jednoznaczne z uzyskaniem europejskiego certyfikatu. Kolejny kierunek Budownictwo właśnie przechodzi proces akredytacji. Awansowaliśmy w rankingu "Perspektyw". Spektakularne było otwarcie nowoczesnego laboratorium GlobalLogic IoT Lab (Laboratorium Internetu Rzeczy), laboratorium finansowo-giełdowego, które powstało na Wydziale Nauk Ekonomicznych i laboratorium kompetencji miękkich. Laboratoria te stanowią odpowiedź na oczekiwania młodych ludzi oraz współfinansowane przez partnerów otoczenia społeczno-gospodarczego. To napawa dumą i radością.

Pozyskaliśmy finansowanie dużych projektów. Prawie milion złotych na Centrum Badań nad Uchodźctwem i Emigracją, blisko 5 milionów zł na projekt nakierowany na kształcenie kadr dla transformacji energetycznej. Nasz projekt z obszaru metrologii (Metodyka kompleksowej oceny struktury geometrycznej powierzchni technicznych), który będzie realizowany z naukowcami z Politechniki Opolskiej i Politechniki Poznańskiej, zajął drugie miejsce w Polsce, z budżetem prawie milion złotych. To jedynie przykłady, działań jest więcej. Nie mogę nie wspomnieć o fantastycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Koszalińskim Uniwersytecie Dzieci i Młodzieży. To wszystko bardzo cieszy i zapowiada kolejne bardzo ciekawe działania w naszej uczelni.

Czego nie udało się zrobić, czy to w obszarach naukowych, czy inwestycyjnych? Co szczególnie uwiera?

Nie znajduję obszarów, o których mogłabym w ten sposób powiedzieć. Każda uczelnia to bardzo specyficzny organizm. Funkcjonowanie każdej szkoły wyższej polega między innymi na szybkim i bieżącym rozwiązywaniu problemów. W nauce nie mamy celów jednorocznych, badania naukowe to procesy wieloletnie, wymagające też planowania strategicznego. Dlatego nie można oceniać nauki w aspekcie porażek danego roku. Na pewno możemy uznać niewystarczającą liczbę pozyskanych projektów, co związane jest z uwarunkowaniami pozyskiwania finansowania. Przykładowo, wskaźnik sukcesu projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki wynosi około 8 proc., co oznacza, że około 8 projektów na 100 złożonych otrzymuje dofinansowanie. Co z zapowiadanymi projektami, w których uczestniczyć ma Politechnika, czyli farmy wiatrowe w okolicach Ustki i Świnoujścia oraz energetyka jądrowa? Czy ruszyły dedykowane tym projektom specjalizacje na uczelni? Czy faktycznie za kilka lat specjaliści z naszego regionu będą częścią kadr w tych energetycznych projektach?

Na kierunku Energetyka oferujemy specjalności Energetyka Jądrowa i Morska Energetyka Wiatrowa, które powstały właśnie, jako odpowiedź na zapotrzebowanie w rozwijających się gałęziach przemysłu. Uruchomiliśmy także Elektroenergetykę, czyli nowy kierunek II stopnia. Jak wspomniałam wcześniej, otrzymaliśmy informację o przyjęciu do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju naszego projektu na rzecz kształcenia kadr dla transformacji energetycznej. Dzięki temu nasi studenci będą mogli m.in. zdobyć praktyczne doświadczenie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, czy w czeskich elektrowniach jądrowych.

Czy zapowiadana rewolucja energetyczna, której częścią będzie Pomorze Środkowe, faktycznie będzie miała miejsce? Na jakim etapie z perspektywy uczelni jesteśmy, jako region w tych aspektach, czyli inwestowania w odnawialne źródła energii oraz w atom?

W Politechnice Koszalińskiej realizujemy szereg badań z zakresu energetyki, a także oferujemy kształcenie tym zakresie. Uczestniczymy w działaniach dedykowanych do tej dziedziny życia. Funkcjonujemy w koszalińskim klastrze energetycznym, a także w dwóch dolinach wodorowych: zachodniopomorskiej i wielkopolskiej (Interdyscyplinarne Centrum 3W). Nowoczesna energetyka niekonwencjonalna (wraz z ochroną klimatu i biogospodarką obiegu zamkniętego) stanowi jedną z naszych specjalizacji w Strategii Rozwoju Politechniki Koszalińskiej do 2030 roku. Większość energii produkowanej w województwie zachodniopomorskim pochodzi ze źródeł odnawialnych. jesteśmy liderem pozyskiwania energii z wiatraków. Za miedzą w województwie pomorskim powstanie pierwsza elektrownia jądrowa. Kolejna planowana lokalizacja to województwo wielkopolskie. Te obiekty będą potrzebowały odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizujemy konsekwentnie działania we wszystkich obszarach działalności uczelni w tym zakresie: badaniach, kształceniu i projektach z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Na jaki etapie znajduje się realizacja budowy Centrum Wiedzy Cognitarium?

Ten rok był dla nas przełomowy. Wmurowaliśmy akt erekcyjny i rozpoczęliśmy budowę Cognitarium. Staramy się postępować zgodnie z harmonogramem. Mamy w planie zakończenie prac w kolejnej kadencji, jak wierzymy, zrealizujemy to przedsięwzięcie dla pożytku studentek i studentów, pracowników i społeczności regionu. Ale skoro mowa o inwestycjach, dodam, że jesteśmy na etapie projektowania dwóch hal pod laboratoria przemysłu przyszłości w kampusie przy ul. Śniadeckich. To ważne z punktu widzenia rozwoju Wydziału Mechanicznego i całej uczelni. Proces przyciągania młodych ludzi, by zostawali w Koszalinie, by uczyli się tutaj, w dalszym ciągu jest najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed społecznością akademicką i otoczeniem gospodarczo-biznesowym? Czy są przesłanki, by w tych obszarach większy nabór i pozostawanie młodych ludzi w Koszalinie sytuacja się poprawiła?

Nieustannie udoskonalamy naszą ofertę kształcenia, tworzymy nowe kierunki studiów oraz modyfikujemy już istniejące. Rozwijamy system wsparcia studentów, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Blisko współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w związku z czym nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy w zawodzie. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual, dzięki czemu nasi studenci i studentki mogą odbyć część zajęć lub praktyk u naszych partnerów z ośmiu krajów UE. W promocję rekrutacji włącza się cała społeczność akademicka uczelni. Organizujemy wspólnie z młodzieżą z kół studenckich szereg konkursów dla młodzieży ze szkół średnich. Wspomnieć należy choćby Power Tower, czy Konkursy Młody inwestor. Uczestniczymy w targach edukacyjnych, organizujemy od lat Dzień otwarty, Festiwal Nauki, pikniki naukowe, a także największe na Pomorzu Środkowym Targi Pracy. W większym stopniu promujemy osiągnięcia przedstawicieli i przedstawicielek społeczności akademickiej. Od dwóch lat notujemy wzrost liczby osób przyjętych na studia. W warunkach pogłębiającego się niżu demograficznego, to jest bardzo duży sukces. Wierzę, że to jest efekt naszych wszystkich działań.

Wydaje się, że ubiegając się o ponowne zostanie rektorem Politechniki, daje Pani do zrozumienia, że jest jeszcze - pisząc kolokwialnie - robota do wykonania, że Pani nie skończyła. No właśnie - co szczególnie zmotywowało Panią do tego, by ubiegać się o ponowny wybór?

Rektorem można być dwie następujące po sobie kadencje. Mam zatem możliwość ubiegania się o reelekcję. Funkcja rektora to służba na rzecz społeczności akademickiej, a także szerzej: na rzecz przyszłych pokoleń. Tak to postrzegam. W moim przekonaniu nie oznacza to "niedokończonej roboty", a deklarację dalszych działań i jednocześnie zobowiązanie do realizacji zapowiedzianego programu. Co najważniejsze, udało się nam, a mam na myśli nie tylko siebie, lecz przede wszystkim bardzo szerokie grono swoich współpracowniczek i współpracowników, zrealizować niemal wszystkie punkty programu, z którym startowałam w poprzednich wyborach. Mamy wiele zwolenników, sprzymierzeńców, przyjaciół i partnerów. Na bazie dobrych relacji chcemy kontynuować działania rozpoczęte, ale też zaproponować nowe rozwiązania, które uczynią Politechnikę Koszalińską jeszcze silniejszą uczelnią regionalną o ustabilizowanej pozycji w Polsce i ugruntowanym doświadczeniu międzynarodowym.

