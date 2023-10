Nocna ściema 2023 w Koszalinie. 13 edycja za nami. Znajdź się na zdjęciach! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Właśnie zmiana czasu jest tu kluczowa, ponieważ dzięki temu setki uczestników, rywalizując na dwóch dystansach (maratonu - 42 km 195 m i półmaratonu - 21 km 97 m), mogą osiągać wyjątkowe rezultaty. Przede wszystkim jednak jest to dobra zabawa i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Zwykle wykorzystujemy tę noc, by dłużej pospać. Maratończycy i biegacze, którzy wybrali połowę królewskiego dystansu, skorzystali z godziny bonifikaty, by móc pochwalić się niebywałymi wynikami. W przypadku półmaratonu okazało się, że można być na mecie tuż po drugiej, maraton z kolei ukończony mógł zostać jeszcze przed czwartą, co umożliwiło osiągnięcie wyniku lepszego od rekordu świata.