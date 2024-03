O kształceniu w skomplikowanym świecie. Konferencja nauczycieli w Unieściu [ZDJĘCIA]

Profesor Kacalak wskazywał również na trudności związane z przyswajaniem informacji, bo te zwykle są niepełne, niepewne i rozmyte. Mimo to proces kształcenia musi odpowiadać na zmiany otaczającego świata. Musi być na tyle elastyczny, by absolwenci korzystali z wiedzy i umiejętności przez następne kilkadziesiąt lat, jednocześnie dostosowując się do tego, co jest efektem globalnego wyścigu w zakresie techniki, ekonomii, informatyki i wielu innych dziedzin.

Konferencja rozpoczęła się od wykładu prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka z Politechniki Koszalińskiej, który mówił o kształceniu innowatorów. - Teraźniejszość nie jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia programów kształcenia - powiedział profesor Kacalak. - Powiększająca się złożoność otaczającego świata zwiększa różnorodność poglądów i oczekiwań ludzi. Ci mają wiele różnych celów, a dróg do ich osiągnięcia jest jeszcze więcej - opowiadał.

Magdalena Klepuszewska opowiadała zaś o kreatywnym pisaniu i metodach, jak to robić a Beata Forembska z Zespołu Szkół Niepublicznych Czaplówka mówiła o kryzysie psychicznym dzieci i młodzieży szkolnej.

- Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej to jedna z najstarszych w kraju organizacji zrzeszających pracodawców i osób prowadzących szkoły niepubliczne - powiedział Adam Kalbarczyk, członek zarządu KFON. - Istniejemy ponad 30 lat. Tego typu spotkania to nie tylko nasza tradycja, ale i praktyka. Konferencje służą nie tylko wymianie doświadczeń, ale i podnoszeniu naszych kwalifikacji czy inspiracji, poszukiwania nowych pomysłów na oświatę. Stale chcemy się rozwijać. Zresztą dotyczy to wszystkich nauczycieli ze wszystkich szkół. W naszych placówkach edukacyjnych mamy cały przekrój dzieci i młodzieży. Świadczą o tym duże liczby. Przecież niepublicznych szkół w Polsce, spośród wszystkich placówek, jest 15 procent. W przypadku liceów ogólnokształcących nawet co czwarte liceum w kraju to szkoła niepubliczna. Trudno więc mówić o tym, byśmy w jakimś sensie "wybierali" sobie podopiecznych. Szkolnictwo niepubliczne jest dziś bardzo ważną częścią polskiego systemu edukacji. Nie byłoby miejsc w szkołach publicznych, gdyby nagle wszyscy chcieli się przenieść. O jakości niepublicznych placówek świadczą też wyniki egzaminów - zaznaczył Adam Kalbarczyk.