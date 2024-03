O Sportowej Polsce w Połczynie-Zdroju. 200 milionów złotych dla samorządów [ZDJĘCIA]

- Wnioski do nowej edycji programu Sportowa Polska będziemy przyjmować od kwietnia, w maju poznamy rozstrzygnięcia – mówił w Połczynie-Zdroju minister sportu Sławomir Nowak zachęcając samorządy do aplikowania o pieniądze na inwestycje sportowe. Dotacje są przeznaczone na budowę nowych i modernizację starych obiektów sportowych.

Standardowe dofinansowanie wyniesie 50 procent kosztów inwestycji, na więcej – bo 60 procent – mogą liczyć samorządy, które zdecydują się na budowę pływalni. Ale nie wielkich basenów z 50 czy 25-metrowymi nieckami i nawet ośmioma torami, ale mniejszych 16-18-metrowych, kilkutorowych obiektów. W zamierzeniu ministra mogłyby powstawać przy szkołach stosunkowo niewielkim kosztem i służyć dzieciom do nauki pływania.

- W tym roku pula pieniędzy na takie pływalnie znajdzie się w 200 milionach złotych, jakie mamy na Sportową Polskę, ale myślę, że w następnych latach będzie to odrębny projekt, bo gminy potrzebują nieco czasu, aby przygotować się do takich inwestycji – mówił Sławomir Nitras dodając, że jeżeli zajdzie taka potrzebna to jest szansa, aby zwiększyć kwoty na program już w tym roku. - 200 mln zł przełoży się na inwestycje sportowe warte 400 milionów.