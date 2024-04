Odwołania od decyzji środowiskowej dla S11 ze Szczecinka do Piły [ZDJĘCIA]

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 59-kilometrowego odcinka S11 ze Szczecinka do Piły Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała pod koniec sierpnia 2023 roku. Decyzja zatwierdza przebieg drogi ekspresowej, co oznaczać miało, że drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczną opracowanie koncepcji programowej wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską, którą ma przygotować firma Aecom Polska.

Odwołania ekologów i nie tylko

Niestety, zanosi się, że tak szybko i bezproblemowo to nie pójdzie. - Odwołania te, wraz z całą dokumentacją, na podstawie której wydano DŚU, zostały przekazane przez RDOŚ do organu drugiej instancji, czyli do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – powiedziała nam Alina Cieślak, rzeczniczka wielkopolskiego RDOŚ.