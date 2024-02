Ogromne pieniądze dla Polanowa na mieszkania komunalne. To blisko połowa rocznego budżetu

- W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, takiej formy nowego TBS, wybudujemy obok tych czterech budynków dwa dodatkowe obiekty z mieszkaniami. Na to również otrzymaliśmy już pieniądze. Będą to lokale na wynajem, wynajmowane na zasadach podobnych jak w TBS - wyjaśnia burmistrz.

Dodaje jednak szybko, że to nie jedyna inwestycja mieszkaniowa, która rozpocznie się jeszcze w tym roku w Polanowie.

- Mieszkań brakuje, to oczywiste, tak jest wszędzie - przyznaje Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.

Projekty tych budynków są już gotowe, pozwolenia na budowę wydane, a miejsce wyznaczone - to tereny przy ul. Młyńskiej w Polanowie - trzeba tylko szybko ogłosić przetargi, rozstrzygnąć je i zacząć działać.

We wtorek podpisał odpowiednie dokumenty.

Przypomnijmy, gmina Polanów to najbardziej wysunięty na wschód samorząd powiatu koszalińskiego, liczy 8 tysięcy mieszkańców (miasto Polanów to około 3 tysiące osób), a jej roczny budżet to nieco powyżej 60 mln złotych.