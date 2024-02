Droga S6. Jak przebiegają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa? [ZDJĘCIA]

Główne prace trwają obecnie na 800-metrowej estakadzie, która jest brakującym ogniwem całej obwodnicy Koszalina i Sianowa, znajdującej się w ciągu trasy S6. Bez tej estakady ruch tranzytowy wciąż kierowany jest przez Koszalin.

Założenie jest takie, by jak najprędzej przygotować i udostępnić dla ruchu przynajmniej jedną nitkę trasy - północną - i dopiero wtedy rozpocząć prace wykończeniowe przy budowie nitki południowej. Termin zakończenia całej inwestycji to koniec drugiego albo początek trzeciego kwartału 2024 roku. Jednak już na przełomie marca i kwietnia ma być oddany do użytku północny pas budowanej estakady.