Oil Stains obchodzi 10. urodziny. Będzie specjalny koncert

Koncert odbędzie się w sobotę 2 grudnia w koszalińskim klubie Plastelina.

- To będzie koncert trochę inny niż zwykle. Oprócz żelaznych numerów zagramy kilka ciekawostek, które dawno wypadły z naszej setlisty, będzie coś nowego, a w ramach finałowego prezentu poszerzymy skład i wystąpimy po bożemu - z basem (i nie tylko!) - jak normalny zespół, a nie jakieś niskobudżetowe duo. Do zobaczenia - zapraszają gitarzysta Maciek Sztyma i łączący obowiązki wokalisty i perkusisty Sebastian "Strychu" Strycharczuk.

Oil Stains to pomorskie Trash Bluesowe Duo. Istnieją od 2013 roku. Ich muzyka to klimaty lat 70-tych ubrane w dzisiejsze brzmienie rodem z Louisiany. Bliżej im do bluesa wczesnych The Black Keys, Jona Spencera, Boba Loga i Joe Buck'a. Śląski blues nigdy nie był ich inspiracją.

Oil Stains nagrało dwie pełnowymiarowe płyty i zagrali dziesiątki koncertów w kraju i za granicą. Gościli na scenach Przystanku Woodstock i Doliny Charlotty. W lipcu zeszłego roku gitarzysta Maciej Sztyma został nagrodzony jako najlepszy gitarzysta na Jarocińskim festiwalu w przeglądzie Rytmy Młodych.

Początek koncertu o godz. 20, bilet kosztuje 30 złotych.