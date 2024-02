Orlen Superliga Kobiet. Przegrana Młynów Stoisław Koszalin w Kobierzycach [ZDJĘCIA]

Pomimo porażki z trzecim zespołem w tabeli Orlen Superligi Kobiet, koszaliński zespół pokazał, że ostatnie wyniki nie były dziełem przypadku. Przez całą pierwszą i większą część drugiej połowy prowadził wyrównaną walkę i pozostawił po sobie dobre wrażenie.

- Walczyliśmy przez cały mecz. Wynik nie do końca odzwierciedla to, co działo się na boisku. Myślę, że trochę więcej sprytu i szczęścia było dzisiaj po stronie zespołu z Kobierzyc - ocenił trener Młynów, Krzysztof Przybylski.

Mecz rozpoczął się od trafienia świetnie dysponowanej Anny Mączki. Na wyrównującego gola Magdaleny Drażyk, Młyny odpowiedziały bramkami Gabrieli Urbaniak (2) i Marceliny Polańskiej (7. - 1:4). Podobnie jak w poprzednich meczach Młyny mogły liczyć na Natalię Filończuk, która notowała kolejne udane interwencje.

KPR odrobił straty w 9. min (4:4), ale za chwilę Młyny odskoczyły na dwa gole (7:5). Później gra się wyrównała. Do 20. min na tablicy co chwilę pojawiał się remis. To jednak KPR był cały czas stroną goniącą wynik. Dopiero w 23. min gospodynie objęły pierwsze prowadzenie 12:11, po karnym Zoricy Despodovskiej. W końcówce tej odsłony Młyny odzyskały na moment przewagę, po 6. i 7. golu Mączki, ale ostatnie akcje należały do popularnych Kobierek.