Ósmoklasiści z Koszalina sprawdzają się przed egzaminami. Jakie zmiany czekają uczniów?

Na początek przyjrzyjmy się harmonogramowi. W terminie głównym absolwenci klas ósmych szkół podstawowych zmierzą się na początek z językiem polskim we wtorek, 14 maja, o godzinie 9. Dzień później to starcie z królową nauk, matematyką, a czwartek (16 maja) o godzinie 9 to egzamin z języka obcego nowożytnego. Tu najczęściej wybierany jest język angielski.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego - 90 minut. Wyniki uczniowie mają poznać 3 lipca. Tego dnia mija też termin przekazywania szkołom zaświadczeń i informacji w związku z rekrutacją.

Punkty z egzaminu są kluczowe w procesie naboru, bowiem stanowią połowę możliwych punktów do zdobycia. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia. Od sumy powyższych zależy to, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostanie się dany uczeń.