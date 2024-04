Osoby o tych imionach to lenie. Oni nie lubią pracować, wolą leniuchować. Sprawdź listę imion! 29.04.2024

- Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień - ten wierszyk Jana Brzechwy zna chyba każde dziecko. I dorosły, który wychował się na "Akademii Pana Kleska" chyba też. No i na pewno każdy lubi sobie czasem poleniuchować.

Są jednak osoby, które uważają, że mężczyźni i kobiety o konkretnych imionach mają zdecydowanie większe predyspozycje do szukania okazji, by nic nie robić, by sobie poodpoczywać. Czyli - krótko mówiąc - by poleniuchować leżąc do góry brzuchem i wpatrując się bezmyślnie w sufit, by sobie poleżeć na kanapie z pilotem do telewizora w ręku, albo w telefonem w ręku. Wiele osób uważa bowiem, że nadane nam przy narodzinach imię wpływa na to, jakimi ludźmi będziemy w przyszłości.