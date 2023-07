Ośrodek Wypoczynkowy Radew: tu odpoczniesz w zgodzie z naturą red.

Położony między lasem a jeziorem ośrodek Radew to miejsce, gdzie można wypocząć z dala od świata, naładować „akumulatory”. To też miejsce, które idealnie nadaje się do świętowania ważnych chwil z najbliższymi, czy na wypady z przyjaciółmi.