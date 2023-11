Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla części województwa Zachodniopomorskiego

Zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich, nad morzem przejściowo północno-wschodni.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich.

Jak poinformował IMGW, na wybrzeżu prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.

17/18 - 18.11 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, nad morzem około 5°C. Temperatura maksymalna od 6°C na wschodzie do 10°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający się do dość silnego, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy.

18/19 - 19.11 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C. Temperatura maksymalna od 11°C na wschodzie do 14°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, nad morzem okresami silny i bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h i tam porywy do 100 km/h, południowy i południowo-zachodni, w ciągu dnia skręcający na zachodni.