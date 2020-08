Oszuści nie dają o sobie zapomnieć. Policja w Koszalinie ostrzega

Policja prowadzi akcję informacyjną kierowaną do mieszkańców naszego powiatu. Jej celem jest uświadomienie zagrożeń na jakie narażone są osoby starsze, mieszkające samotnie. Oszuści podają się za krewnych, policjantów, pracowników spółdzielni czy opieki i próbują wyłudzić pieniądze.

W ubiegłym tygodniu do 85 – letniej mieszkanki Sianowa podeszła nieznana kobieta podająca się za pracownicę znanej kościelnej instytucji charytatywnej. Nieznajoma oświadczyła, że ma dla seniorki zapomogę w wysokości 500zł. Mieszkanka Sianowa zaprosiła do mieszkania kobietę, która następnie położyła na ławie 500 zł w banknotach po 100zł i oświadczyła, że to zapomoga.

Oszustka spędziła w mieszkaniu około pół godziny, wypytywała o szczegóły sytuacji majątkowej i życiowej po czym oświadczyła, że instytucja charytatywna ma jeszcze do przekazania seniorce żywność, ale do tego potrzebne są torby tzw. reklamówki. Seniorka wyszła do kuchni przygotować torby, po czym obie opuściły mieszkanie.