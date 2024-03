Oszuści nie odpuszczają. Seniorka z Koszalina straciła 150 tysięcy złotych!

Gdy rodzina zorientowała się, że 83-latka została oszukana, powiadomiono policję.

- Oszuści wykorzystują najróżniejsze metody socjotechniczne. Sprawdzają swoją ofiarę, gdzie mieszka, czy i jaką ma rodzinę oraz wiele innych szczegółów, by wypaść jak najwiarygodniej. I niestety wiele osób daje się nabrać. Dlatego bądźmy czujni, gdy ktoś prosi nas o pieniądze. Nie podawajmy swoich danych: wieku, adresu, numeru konta czy haseł do urządzeń i kont do różnych serwisów. W razie wątpliwości można dzwonić pod numer 112 - podsumowała nadkom. Monika Kosiec.