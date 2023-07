Oto lista rzeczy, których nie zabierze Ci komornik w 2023 roku. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? 17.07.2023

Kim jest komornik i czym się zajmuje?

Czy komornik może zabrać telefon komórkowy?

Czy jest obowiązek wpuszczenia komornika do domu?

Dłużnik ma obowiązek wpuścić komornika do domu. W przypadku niewpuszczenia egzekutora może on wezwać ślusarza, by przeprowadził przymusowe otwarcie lokalu. Komornik może wejść do mieszkania nawet pod nieobecność dłużnika.