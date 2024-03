OTO Park Koszalin będzie otwarty przed Wielkanocą. Jest pozwolenie na użytkowanie

- Decyzję potwierdzającą wykonanie obiektu zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi potwierdziła Państwowa Straż Pożarna w Koszalinie. Otwarcie odbędzie się w czwartek (28 marca) o godz. 9 - informuje Sylwia Sasal, rzecznik prasowy spółki ACE 7 Koszalin Retail Invest.

OTO Park Koszalin to potężny obiekt przy trasie S6, na wysokości alei Europejskiej. Pierwotnie był przedstawiany jako Koszalin Power Center, ale teraz to po prostu OTO Park. Będzie to największy kompleks handlowy w regionie koszalińskim.

Na powierzchni 38 tys. mkw. znajdzie się supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. mkw., pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata o powierzchni ok. 11 tys. mkw. oraz 30 sklepów handlowych, wśród nich m.in. Croop, House, Martes Sport, Diverse, 4F, New Yorker, CCC, Deichmann, Rossmann.

Na klientów czeka parking na ok. 1100 pojazdów oraz możliwość ładowania samochodów elektrycznych. Już wkrótce zostanie oddana do użytku również stacja benzynowa. Klienci niezmotoryzowani będą mogli dotrzeć do OTO Parku dzięki komunikacji miejskiej. Do przystanku OTO Park Koszalin będą docierały linie autobusowe nr 1 i 6.