Otwarcie koszalińskiego OTO Parku. Bez fajerwerków i tłumów [ZDJĘCIA]

Budowa koszalińskiego parku handlowego trwała rok, za jej realizację odpowiadają Acteeum Group oraz Falcon Investment Management. Koszaliński OTO Park jest trzecim centrum działającym pod tą marką, po Bolesławcu oraz Golubiu-Dobrzyniu.

Na powierzchni 38 tys. mkw. znajduje się supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. mkw., pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata o powierzchni ok. 11 tys. mkw. oraz 30 sklepów handlowych, wśród nich m.in: Croop, House, Martes Sport, Diverse, 4F, New Yorker, CCC, Deichmann, Rossmann. Część z nich pierwszych klientów zaprosiła w czwartek o 9 rano.