Pantera z „Miasta 44” ruszy do walki. Sianów zaprasza na rekonstrukcję powstańczych walk

Taka udana akcja rzeczywiście miała miejsce w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. 2 sierpnia powstańcy opanowali niemiecki czołg średni - Panterę (ten później - przemianowany na „Magdę” - służył w dalszych walkach z Niemcami).

- Teraz my postaramy się najwierniej jak tylko potrafimy zrekonstruować ten powstańczy epizod i pokazać go w Sianowie. Możemy tak zrobić, bo w tym roku w naszej inscenizacji weźmie udział replika Pantery. I to nie byle jaka, bo to właśnie ten czołg można zobaczyć w głośnym filmie „Miasto 44” - nie kryje satysfakcji Łukasz Gładysiak, rekonstruktor historyczny z regionu i współzałożyciel sianowskiego Stowarzyszenia Historycznego „Pochodnia” - organizatora rekonstrukcji. Dodaje, że gdyby nie pandemia to tegoroczna inscenizacja byłaby jubileuszowa, bo 10. - Ostatecznie ma numer „9”. Jednak bez względu na to nasza impreza ma już swoją renomę i na trwałe wpisała się w kalendarz historycznych wydarzeń w regionie i jestem pewien, że i tym razem publiczność będzie pod wrażeniem tego, co zobaczy - podkreśla Gładysiak.