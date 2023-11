Patryk z trzema mistrzowskimi pasami! Wielki sukces młodego wojownika z Koszalina

Ostatni sukces jest tym bardziej cenny i wyjątkowy, bo Patryk osiągnął go pomimo że od dwóch miesięcy dyscypliny tej już nie trenuje. Wynika to z tego, że ten utalentowany mały sportowiec podjął decyzję, że poświęci się teraz tylko zapasom, które przez dłuższy czas również trenował nie rezygnując z uprawiania jiu jitsu.

Mistrzostwa odbyły się w miniony weekend, a Patryk najlepszy był wśród dzieci z rocznika 2014 – 2015 w kimonie (w kategorii bez kimona doszedł do ćwierćfinału). Dwa kolejne tytuły mistrza Polski zdobył w kategorii do 28 kilogramów, tocząc zacięte walki ze starszymi od siebie chłopcami z rocznika 2012 – 2013.

- Ale jakiś czas temu pojawiła się inna sportowa miłość, czyli zapasy. Przez dwa lata syn łączył treningi i udział w zawodach. Jednak takie połączenie było coraz trudniejsze dla 9-latka i choć my go jeszcze delikatnie namawialiśmy, aby może przez jakiś czas dalej trenował też i jiu jitsu to jednak Patryk zdania nie zmienił i ostateczny wybór padł na sport olimpijski, czyli zapasy. Patryk trenuje je w Zapaśniczym Klubie Sportowym Koszalin i również tutaj odniósł już swoje pierwsze sukcesy - dodaje pan Przemysław.

- Dyscyplina nie jest najważniejsza, tak samo sukcesy, to czy one są, czy ich nie ma. Ważne jest, aby dzieci były aktywne. Świat dookoła jest jaki wszyscy widzimy, cyfrowych zagrożeń jest coraz więcej, a te unieruchamiają nam dzieciaki w domach. Najlepszym lekarstwem na to jest zorganizowany sport, dzięki któremu dzieci rozwijają się zdecydowanie lepiej pod każdym względem. My widzimy to na przykładzie naszego Patryka, a wy zobaczycie to na przykładzie swoich dzieci – zapewnia Przemysław Mycio.

Patryk Mycio na co dzień jest uczniem II klasy w Szkole Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie.