Polanowski styl, czyli walki break dance w duetach [ZDJĘCIA]

Walki w duetach zaczęły się po godz. 11. Jako pierwsi swoje umiejętności prezentowali najmłodsi adepci break dance, czyli dzieci do lat 6. Następnie walki toczyły dzieci i młodzież w kategoriach: do 8, do 10, do 12 i do 15 lat.

Wszystkim występom przyglądała się przybyła na miejsce publiczność, m.in. członkowie rodzin tancerek i tancerzy.

Umiejętności oceniało jury w składzie: bboy Grzybek (szkoła tańca NASA Koszalin), Ms. Claribell z Filip i bboy CRK (Break Funk Style Płoty).

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymywali puchary i dyplomy, a każdy uczestnik, bez względu na wynik wyjechał z imprezy z pamiątkowym medalem.