Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023: SMS Wesołe, krótkie, religijne, śmieszne. Życzenia na Boże Narodzenie od serca 20.12

E-mail jest prędzej do przyjęcia niż SMS, który bardziej się kojarzy z komunikatem praktycznym, krótką, zdawkową informacją pisaną w pośpiechu – a nam zależy na oprawie stosownej do okazji i wrażeniu, że adresat życzeń jest szczególnie ważny. Tak więc zwłaszcza SMS-y dobre są raczej w obiegu młodzieżowym – nastolatkowie nie przywiązują przesadnej wagi do formy ani nawet do skrótowego języka charakterystycznego dla tego sposobu komunikacji.

Życzenia bożonarodzeniowe 2023: tradycyjne, religijne, śmieszne, firmowe

Jeśli zdecydujesz się na e-mail, niech to będą życzenia osobne. W nie najlepszym tonie jest wysyłanie jednakowych życzeń hurtem do całej grupy adresowej – to jakby do ślubu jechać zatłoczonym tramwajem. Każdy chce się poczuć wyróżniony, tymczasem w podglądzie widzi całą gromadę znajomych nadawcy, co dodatkowo jest niedyskrecją. W ostateczności ukryj innych adresatów.