Piękne życzenia wielkanocne. Gotowe kartki na Wielkanoc 2024 do wysłania. Najpiękniejsze życzenia świąteczne dla każdego od serca

Najpiękniejsze życzenia świąteczne dla każdego. Gotowe wierszyki na Wielkanoc

Niech z okazji Wielkiej Nocy Przybędzie do Was moc radości I przy stole zjednoczy Miłych Wam gości. Niech kolory pisanek Wasz dom rozpromienią, A za oknem niech się Mieni zielenią.

Piękne życzenia wielkanocne 2024

Beczy w trawie baraneczek,

nawołując w niebogłosy.

Życzę zdrowia i radości,

Wam z okazji Wielkiej Nocy.

I dyngusa mokrutkiego,

By Wam szczęście dopisało.

By rodzinne były święta,

By wam nic nie brakowało.

***