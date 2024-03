Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Gotowe kartki do wysłania, piękne wierszyki z okazji Dnia Kobiet. Życzenia dla Pań 5.03.2024

Gotowe życzenia na Dzień Kobiet 2024

Kobieta to piękny kwiat, to niedoceniane zioło, które zajmuje cały świat, o którym się mówi wkoło. Mówi nie znając istoty ciała, mówi nie znając doliny duszy, kobieta to nie tylko kwiat, to kamień, co z czasem się kruszy.

Piękne życzenia dla mamy, siostry, babci, koleżanki

Miłości po kres i radości do łez, promyków słońca i bukietów róż bez końca, mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń, wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia, a w portfelu i na koncie? Same miliony lub chociaż tysiące!

Dzień Kobiet 2023. Gotowe życzenia do wysłania

Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet życzę Ci, by wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał ciepły wiatr, co rozwiewa smutki.

Najpiękniejsze życzenia dla Pań. Gotowe do wysłania

Każdego roku o tej samej porze

każdy Ci życzy, co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, dużo radości,

to, czego pragniesz, by się spełniło,

A to, co kochasz, by Twoim było!

***

By się spełniły Twoje życzenia,

by się ziściły Twoje marzenia,

by uśmiech często gościł na Twej twarzy,

byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń,

wszystko, co chciałabyś, by się zdarzyło,

wszystko, czego pragniesz, by Twoim było.

***