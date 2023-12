Kartki na Nowy Rok 2024. Piękne życzenia noworoczne dla każdego. Gotowe kartki sylwestrowe do wysłania, wierszyki na Nowy Rok 29.12.2023

***

O tej porze każdy sobie życzy, co tylko może.

Bliscy bliskim zdrowia, miłości, radości,

nie tylko od święta, ale na co dzień bliskości.

A ja dołożę do tego jeszcze, serdecznych spotkań rodzinnych,

pukania do drzwi, przyjaznych twarzy, dużo radości,

serdecznych objęć, pocałunków, szczęśliwych wspomnień.