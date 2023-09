Pieniądze na drogi lokalne w regionie koszalińskim. Do samorządów trafi 19 mln zł [ZDJĘCIA]

Najwięcej, bo 3,2 miliona złotych z tej puli, dostał powiat świdwiński. Te pieniądze pozwolą wyremontować drogę ze Starego Reska do Gawrońca. Miasto Koszalin dostało ponad 2 miliony złotych. To kasa, która zostanie przeznaczona na remont ul. 4 Marca.

Podobną kwotę otrzymał powiat szczecinecki na remont drogi w Wielawinie, a 1,6 miliona złotych wpłynie do kasy gminy Sławno na remont drogi Noskowo - Żabno. Pieniądze dostaną też m. in. miasto Białogard na remont ul. Zygmunta Augusta, miasto Świdwin na ul. Broniewskiego, powiat kołobrzeski na drogę Ząbrowo - Charzyno, czy Darłowo.

- Otrzymamy 409 tysięcy złotych na remont ulicy Żeromskiego. Przetarg powinien być rozstrzygnięty już w piątek, wczesną wiosną zaczynamy roboty w terenie - powiedział nam Rafał Nagórski, wiceburmistrz Darłowa.

- Drogi lokalne to klucz do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. To poprawa komunikacji, to zbliżenie nas wszystkich do siebie - mówi poseł Czesław Hoc, podczas specjalnej uroczystości w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.