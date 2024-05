Pierwszy singiel zespołu ANHER z Koszalina można już oglądać na YouTube [WIDEO]

- Zespół ANHER powstał w Noc Sylwestrową 2021/22. Tworzą go muzycy z dużym doświadczeniem, które kształtowali w różnych zespołach i na różnych scenach m.in: Jarocin, Opole, Must Be The Music i wiele innych. Zespół cechuje duża dynamika wykonywanej muzyki, można usłyszeć wiele wpływów muzycznych od rocka poprzez punk, grunge, pop - podkreśla Henryk Rogoziński, który gra na basie w zespole.