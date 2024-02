Pijany kierował autem nie posiadając uprawnień i spowodował kolizję. Miał prawie 3 promile alkoholu!

Do zdarzenia doszło przy ul. Obozowej w Kołobrzegu. Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, przez co doprowadził do czołowego zderzenia z innym autem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Poszkodowany w zdarzeniu zorientował się jednak, że od sprawcy kolizji czuć zapach alkoholu i może znajdować się pod jego działaniem. Zdecydował się więc zabrać kierowcy kluczyki i wezwać na miejsce patrol policji. Funkcjonariusze przebadali uczestników zdarzenia i okazało się, że sprawca jest pijany - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu.

Sprawca kolizji wydmuchał prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. 53-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.