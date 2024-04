Pijany kierowca zatrzymany przez obywateli w gminie Barwice. Miał prawie 3 promile

Kończy się społeczne przymykanie oczu na pijanych kierowców, o czym przekonał się kierujący busem zatrzymany w sobotę (13 kwietnia) na trasie Barwice - Stary Chwalim przez innych uczestników ruchu.

- 54-letni mężczyzna jadąc busem marki Operl poruszał się całą szerokością jezdni czym wzbudził podejrzenia podróżujących za nim mieszkańców gminy Barwice - relacjonuje starszy aspirant Anna Matys, rzeczniczka komendy policji w Szczecinku.

- Widząc to, kierująca pojazdem wyprzedziła busa a następnie pasażer zatrzymał pojazd. Mężczyzna, czując woń alkoholu od kierującego, wyjął mu kluczyki ze stacyjki pojazdu i poprosił by z niego nie wysiadał. Choć kierujący nie był zadowolony z takiego biegu sprawy został on skutecznie przetrzymany do przyjazdu policji.

Patrol sprawdził trzeźwość kierowcy opla, okazało się, że 54-letni mieszkaniec gminy Barwice wydmuchał w alkomacie prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się także, że kierowca nie ma uprawnień do kierowania.

- Dzięki wzorowej i godnej naśladowania postawie mieszkańców gminy Barwice, policjanci szczecineckiej drogówki zatrzymali pijanego kierowcę - dodaje Anna Matys. - Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie, a za swoje czyny odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.