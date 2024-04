Pijany na ulicach Koszalina. Policjanci go zatrzymali i skonfiskowali samochód

Do zdarzenia doszło w Koszalinie na ul. Władysława IV. Jak relacjonują nam policjanci, po uzyskaniu informacji, że załoga karetki zatrzymała pijanego kierowcę, na miejsce natychmiast zostali skierowani mundurowi z drogówki. Świadków - usłyszeli - zaniepokoił styl jazdy kierującego, który jechał „od prawej do lewej”. Zgłaszający zatrzymali więc kierowcę, zabrali mu kluczyki i uniemożliwili dalszą jazdę. Następnie poinformowali policję i pozostali z kierującym do momentu przyjazdu funkcjonariuszy. Za kierownicą siedział 57-letni mieszkaniec Koszalina. Przypuszczenia zgłaszających okazały się słuszne. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad 1,5 promila alkoholu.

Policjanci zatrzymali kierującego fiatem, ten stracił już prawo jazdy, usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. W jego przypadku mundurowi zastosowali też procedurę konfiskaty samochodu.

- Działając na podstawie nowych przepisów, zabezpieczyli auto 57-latka na strzeżonym parkingu na poczet przyszłej kary. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. O dalszym losie 57-latka zadecyduje sąd, który podejmie decyzję o wysokości kary i ewentualnym przepadku mienia - słyszymy.

Policjanci apelują, by każdy reagował na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy, nawet anonimowo, może powiadomić najbliższą jednostkę Policji o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał.