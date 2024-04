Tragiczny pożar w Koszalinie. 43-latek usłyszał zarzut zabójstwa i podpalenia w celu ukrycia dowodów

Policja zatrzymała też 43-letniego mężczyznę, właściciela domu. Mężczyzna był pijany. Gdy wytrzeźwiał, złożył wyjaśnienia. W świetle jego wyjaśnień oraz zebranych dowodów służby ustaliły, co się wydarzyło w sobotę wieczorem. - Mężczyźnie zostanie postawionych kilka zarzutów. Najpoważniejszy z nich to zarzut zabójstwa oraz wywołanie pożaru w celu zatarcia śladów — informuje Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej policji. - Po wywołaniu pożaru mężczyzna poszedł do pobliskiego sklepu, gdzie chciał kupić alkohol. Pracownica sklepu, widząc, w jakim jest stanie, odmówiła. 43-latek ją poszarpał, zniszczył też część towary, to też dopiszemy do listy zarzutów.