Plebiscyt Edukacyjny Polski 2023. Za nami wielka ceremonia na Zamku Królewskim w Warszawie. Poznaliśmy laureatów prestiżowych nagród

Gala Plebiscytu Edukacyjnego 2023

Podczas wydarzenia nagrodzono również przedszkola, szkoły oraz uczelnie, które w minionym roku wyróżniały się na tle innych podejściem do ścieżki edukacyjnej oraz ciekawą ofertą nauczania. Doceniono także dyrektorów placówek oświatowych oraz szkoły językowe.

Plebiscyt Edukacyjny 2023. Lista laureatów

Pierwsze z nich trafiło do Przedszkola Niepublicznego Dom Małego Skrzata w Grudziądzu z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi (woj. kujawsko-pomorskie) , które zdobyło nagrodę w kategorii Przedszkole Roku.

Pierwszą ogólnopolską laureatką zaproszoną na scenę była Renata Mikołajczyk , która zwyciężyła w kategorii Nauczyciel Przedszkola 2022 . Nagrodzona na co dzień pracuje w Przedszkolu Niepublicznym nr 2 Brzozowy Lasek w Zgorzelcu.

Najlepsi z najlepszych

Powyżsi zwycięzcy, jak również nagrodzeni laureaci w kategoriach wojewódzkich, którzy także pojawili się na scenie, by odebrać specjalne wyróżnienia, zostali wyłonieni w poprzednich etapach, organizowanych przez wszystkie dzienniki należące do Polska Press Grupy. Są to:

Gazeta Wrocławska

Gazeta Pomorska

Express Bydgoski

Nowości - Dziennik Toruński

Kurier Lubelski

Gazeta Lubuska

Dziennik Łódzki

Express Ilustrowany

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Polska Metropolia Warszawska

Echo Dnia

Nowa Trybuna Opolska

Nowiny

Gazeta Współczesna

Kurier Poranny

Dziennik Bałtycki

Dziennik Zachodni

Głos Wielkopolski

Głos Pomorza

Głos Koszaliński

Głos Szczeciński

Tygodnik Ostrołęcki

Gazeta Olsztyńska

Uroczystość poprowadziła Aleksandra Gronek-Piotrowska. Wydarzenie muzycznie umilił pianista Tomasz Wielichowski.

Po zakończeniu gali, laureaci opowiadali o swoich wrażeniach na specjalnie przygotowanej "ściance". Dla wszystkich gości ceremonii zorganizowano elegancki bankiet.