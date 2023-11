Po naszej interwencji Gmina Będzino zajmie się groźnymi drzewami

- Wzdłuż drogi, po obu stronach, rosną drzewa - informuje mieszkaniec. - Część z nich ma suche gałęzie i konary, które łamią się przy silniejszym wietrze i spadają na drogę. Podróżni się boją, że w końcu komuś coś się stanie. Jest szansa na to, by dokonać przeglądu tych drzew i usunąć gałęzie, które zagrażają bezpieczeństwu podróżujących na tym odcinku? Nie chodzi mi o wycinkę, bo szkoda pięknych drzew, ale jeśli część z nich jest chora, uschnięta i zagraża bezpieczeństwu, tu warto się temu przyjrzeć i przyciąć co się da - dodał czytelnik.

Na reakcję ze strony gminy nie trzeba było długo czekać. - Sprawę przekazałam do realizacji pracownikom odpowiedzialnym za zieleń naszym terenie - zapowiedziała Sylwia Halama, wójt Gminy Będzino.