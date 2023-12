Po pożarze przy ulicy Piłsudskiego w Koszalinie. Nadal nie wszyscy mogą wrócić do domów

- Komisja dokonująca przeglądu budynku wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego przekazała zarządcy nieruchomości warunki dopuszczenia budynku do dalszego użytkowania - poinformował Damian Urbaniak z biura prasowego ratusza.

- Do czasu zakończenia prac remontowych budynek nie nadaje się do ponownego zasiedlenia. Obecnie w Bursie Międzyszkolnej przebywa 6 osób. Będą mogli korzystać z tej formy wsparcia do momentu wyremontowania budynku, który ucierpiał w wyniku pożaru. Osobom tym zapewniono dodatkowo posiłki, które zagwarantowało Centrum Usług Społecznych. Mówiąc o remoncie budynku, należy rozumieć remont lokali, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku pożaru, części wspólnych budynku oraz jego instalacji. Do swoich mieszkań nie może obecnie powrócić 12 osób - dodaje Urbaniak.