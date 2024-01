Po proteście rodziców: Zamiast w Koszalinie, będą orzekać w Szczecinie. Przez brak lekarzy

- Efekt jest taki, że na dziś nie ma kto orzekać w stosunku do dzieci i ludzie będą musieli jeździć do Szczecina - przyznaje Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina. - Ogłoszenie o naborze do zespołu widnieje w Izbie Lekarskiej czy w Biuletynie Informacji Publicznej. Ale ludzie na tę chwilę nie chcą pracować przy orzekaniu. Wszystko przez hejt. Jeden z lekarzy otrzymał telefon z pogróżkami. Nikogo nie zmusimy, by przyszli do zespołu. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja nie utrzyma się dłużej, że wszystko się uspokoi i znajdą się chętni do orzekania - dodaje Robert Grabowski.