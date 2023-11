Będą zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. Rodzice z Koszalina dopięli swego

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami kwestionują decyzje Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wielu rodziców zostało pozbawionych świadczeń, w wyniku czego część z nich musiała zrezygnować z dalszej terapii i rehabilitacji. Pod petycją o odwołanie osób decyzyjnych w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności podpisało się póki co 364 osób. Powyższe działania przyniosły już pewne efekty.

- Z dniem 31 grudnia jeden z lekarzy orzeczników przestanie pełnić tę funkcję, sam zrezygnował - poinformował Andrzej Fulbiszewski, pełniący obowiązki rzecznika prasowego miasta.

- Pozostali lekarze w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obserwują sytuację. Nie czują się winni, nie chcą być obiektem hejtu. Naszym obowiązkiem, jako miasta, jest jednak wysłuchać obu stron, czyli rodziców i orzeczników. Nie chcemy wyciągać pochopnych wniosków oraz nie zależy nam na tym, by konflikt eskalował. Pewne jest jedno - sprawę traktujemy poważnie. W tak delikatnych tematach nie chcemy, by ktoś poczuł się pokrzywdzony - dodał.