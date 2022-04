Podopieczni koszalińskiego klubu Top Toys byli bezkonkurencyjni [ZDJĘCIA]

Impreza ta rozpoczęła się od rywalizacji debiutantek, czyli zawodników, którzy swoje umiejętności mogli zaprezentować po raz pierwszy. Fit Kids zaczyna cieszyć się coraz większym uznaniem, a co za tym idzie, poziom startujących zawodników z roku na rok jest wyższy. Dyscyplina ta to połączenie elementów siłowych, akrobatycznych oraz tańca. W Koszalińskim oddziale Top Toys porywające choreografie układa Anna Dubrownik — właścicielka szkoły, a nad poprawnością wykonywanych elementów czuwa Marcin Dubrownik, który jest głównym trenerem akrobatyki we wszystkich filiach.

Wyniki tych mistrzostw nie pozostawiają złudzeń, Top Toys jest jednym z najlepszych klubów w Polsce. Jednak poza samymi wynikami liczą się także głosy publiczności oraz konkurencji. Podczas występów koszalińskich zawodników, często słychać było pełne zachwytu komentarze oraz gromkie brawa.

WYNIKI: DEBIUTY FIT KIDS 2022

Fit Kids do lat 6

1 miejsce Gabrysia Poźniak

2 miejsce Marcela Wasiuta

3 miejsce Vera Fedorkina

4 miejsce Dorota Hinz