Podpisano umowę na budowę drogi S11 Bobolice - Szczecinek. Prace mogą się zacząć już jesienią

To nie znaczy, że przez czas na wykonanie projektów nic się nie będzie działo na placu budowy. Można prowadzić roboty ziemne, odhumusowanie, rozbiórkę obiektów kolidujących z trasą i inne prace przygotowawcze.

To ona wygrała w lipcu przetarg na budowę 24-kilometrowego odcinka S11 z Boblic do Szczecinka. Na początku sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Budimeksu od rozstrzygnięć przetargu na budowę odcinka trasy ekspresowej S11 ze Szczecinka od Bobolic.

Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Już za kilka tygodni kierowcy będą mogli przejechać trasą o długości 48 kilometrów. Otwarcie drogi planowane…

Finał budowy 24-kilometrowego fragmentu S11 z Bobolic do Szczecinka przewidziano na rok 2026. Droga zacznie się za bobolickim węzłem drogowym i biec będzie długimi fragmentami właściwie śladem DK11.

Ekspresówka dojdzie do Szczecinka nieco na północ od obecnego ronda, którym zaczyna się gotowa od 2019 roku obwodnica miasta w ciągu S11. W sumie powstanie tu 18 wiaduktów, dwie estakady, cztery mosty i trzy przejścia dla zwierząt. Do tego wspomniane obszary chronione, jeziora i bardzo trudne warunki geologiczne wymagające m.in. wielkich prac przy wymianie gruntów.

To ostatni odcinek realizacyjny S11 w województwie zachodniopomorskim. Fragment S11 od Koszalina do Bobolic jest praktycznie gotowy, jego otwarcie przewidziano na drugą połowę września. Wspólny odcinek S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina funkcjonuje już kilka lat).