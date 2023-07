Podwójny kurhan - cenne odkrycie w lesie w Rekowie (gmina Polanów) [ZDJĘCIA, WIDEO]

Magdalena Augustyniak i Tomasz Redo - którzy w Rekowie mają działkę letniskową - zafascynowani są historią tego regionu, szczególnie tą najstarszą. Od lat namawiali muzeum w Koszalinie do przeprowadzenia archeologicznych wykopalisk w lesie obok ich działki. Udało się: przez cały lipiec trwać będą prace. Ich pierwsze efekty można było obejrzeć w ostatni weekend podczas festiwalu Wykopaliska Rekowo.

Efekty prac są bardzo ciekawe i już teraz pokazują, że warto było tutaj kopać. Oto bowiem archeologom udało się odkryć kurhan usypywany dwuetapowo. To cenne odkrycie, choć w regionie mamy podobne (inny tego typu podwójny kurhan znajduje się między innymi w Nowym Łowiczu na poligonie drawskim).

Pracami kieruje archeolog z koszalińskiej placówki dr Andrzej Kasprzak. Archeolog do badań wytypował jeden z około 30 kurhanów. - To był dobry wybór. Mamy tu rewelacyjną obserwację. Kurhan był usypywany dwuetapowo. Najpierw, około 3 tysięcy lat temu, w epoce brązu, kurhan usypała ludność kultury łużyckiej. Po upływie około tysiąca lat to samo miejsce zostało zaadoptowane przez Gotów. To ta sama ludność, która zbudowała sławne w regionie kręgi kamienne w Grzybnicy, oddalonej stąd o 7 kilometrów.

Na razie archeolodzy odkryli fragmenty ceramiki sprzed trzech i dwóch tysięcy lat oraz spopielone kości.