Pogoda łaskawa dla wczasowiczów nad Bałtykiem. Na plaży w Mielnie tłumy [zdjęcia]

Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? Sprawdź prognozę pogody IMGW dla województwa zachodniopomorskiego

12.08.2023 13:30 - 19:30 12.08.2023 (Sobota)

Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Wieczorem na krańcach zachodnich przelotne opady deszczu i możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

12.08.2023 19:30 - 19:30 13.08.2023 (Sobota/Niedziela)

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni skręcający na zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, nad morzem około 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.