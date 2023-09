Pogoda: To były wakacje pod chmurką, sierpień nad Bałtykiem pokonał deszczowe rekordy Jakub Roszkowski

15 lipca był najcieplejszym dniem miesiąca, termometry pokazały wtedy aż 33 stopnie Celsjusza. Takich dni w wakacje jednak nie było wiele. Sierpień był bardzo deszczowy. archiwum

Jednego dnia, to był 6 sierpnia, spadło tyle deszczu, ile pada normalnie przez pół miesiąca. A w ogóle to w sierpniu mieliśmy aż 18 deszczowych dni. Takie to były wakacje.